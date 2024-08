Ferienprogramm bei der Bereitschaftspolizei Königsbrunn

Auch in diesem Jahr hat die CSU Königsbrunn gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn am Ferienprogramm teilgenommen und den Kindern einen unvergesslichen Tag ermöglicht. Mit großer Begeisterung wurden die jungen Teilnehmer durch das Polizeigelände geführt, wo sie die Gelegenheit hatten, hautnah in die Welt der Polizei einzutauchen. Besonders spannend war es für die Kinder, die Polizeiautos aus nächster Nähe zu betrachten und sogar selbst darin Platz zu nehmen, um bei einer Fahrt über das Gelände mit einem Polizisten selbst Blaulicht und Sirene zu betätigen. Neben dem Erkundungstrip durch die Polizeiwelt gab es auch ein kreatives Angebot, das großen Anklang fand. Die Kinder durften ihre eigenen Polizeimützen und Buttons basteln, die sie als Andenken an diesen aufregenden Tag mit nach Hause nehmen konnten. Der Höhepunkt des Tages war jedoch der belgische Schäferhund „Desaster“, der die Herzen der Kinder im Sturm eroberte. Mit beeindruckender Spürnase fand der ausgebildete Polizeihund Gegenstände, die die Kinder absichtlich auf dem Gelände verloren hatten. Die Freude war groß, als er jedes Stück erfolgreich aufspürte und den Kindern zurückbrachte. Den gelungenen Tag rundeten die Kinder mit ihren Begleiterinnen Brigitte Holz und Bianca Braselmann mit einem gemeinsamen Essen in der Mensa ab, bei dem die Erlebnisse des Tages noch einmal lebhaft besprochen wurden. Die Kinder werden dieses aufregende und lehrreiche Ferienprogramm sicher nicht so schnell vergessen.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ferienprogramm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis