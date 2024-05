Königsbrunn

Feuersirenen in der Königsbrunner Eishalle beim Syrens-Festival

Plus Schrecksekunde für die Besucherinnen und Besucher beim Rave in der Eishalle: Kurz nach Beginn wird Feueralarm ausgelöst.

Von Elmar Knöchel

War die Party in der Königsbrunner Eishalle schon vorbei, ehe sie begonnen hatte? Einige Minuten nach Beginn des Syrens-Festivals mussten alle Besucherinnen und Besucher die Halle wieder verlassen. Der Grund dafür war ein Feueralarm. Da sich zu diesem Zeitpunkt erst rund 100 Menschen in der Halle aufhielten, konnte die Evakuierung rasch erfolgen. Dabei verhielten sich die Raver äußerst besonnen und verließen das Gebäude ohne Panik. Bei dem Alarm zeigte sich jedoch, dass die Warntechnik in der Halle mit den lauten Beats aus den großen Boxen nicht mithalten kann.

Die Warnsignale waren zunächst kaum wahrnehmbar. Manch einer hatte wohl auch gedacht, das Hintergrundgeräusch gehöre zur Musik. Erst, als nach einiger Zeit die Lautstärke gedrosselt wurde, war der Alarm auch in der Halle zu vernehmen. Danach ging es allerdings schnell. Nach nur kurzer Zeit war die Arena leer und alle Besucher auf dem Vorplatz versammelt. Auch dort folgten die Raver willig den Anweisungen des Sicherheitspersonals.

