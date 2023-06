Feuerwehr löscht Brand in der Mülltonne

Warum die Tonne Feuer fing, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Aus unbekannten Gründen geriet in der Nacht auf Samstag, gegen 23.15 Uhr, in einer Parkanlage in Königsbrunn eine Mülltonne in der Augsburger Straße in Brand. Die alarmiert Feuerwehr Königsbrunn konnte die Papiertonne schnell löschen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung. (AZ)