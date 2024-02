Frau bringt während Reha ihre Katze unter – und bekommt sie nicht zurück

Unsensibel? Wie ich dem Artikel entnehme wurde ATTiS von dieser Dame schon oft in Anspruch genommen und der Kater musste betreut werden. Zudem bedeutet es nicht dass die Katze gespritzt werden muss - sondern mit einer Spritze (OHNE NADEL) wird das Medikament entsprechend der verordneten Abgabe aufgezogen und dann in das Katzenmündchen gespritzt. Bei Katzen ist es leider nicht so einfach Medikamente zu verabreichen. Der Hinweis dass es Katzenpensionen gibt bedeutet dass diese die Tiere nicht umsonst aufnehmen. ATTiS aber versucht über verschiedene Pflegestellen dann das Tier unter zu bringen. Ist natürlich dann für den Besitzer eine billige Alternative.

Dazu weiß ich aus einer gesicheten Quelle, dass eine ehrenamtliche Mitarbeiterin von ATTiS das Tier ständig zum Tierarzt gefahren hat. Davon hat die besagte Dame anscheinend nichts erwähnt.

Dass die Vermittlung über ATTiS gelaufen ist, wie hier berichtet, dann hat die Dame auch einen entsprechenden Vertrag unterschrieben und war sich durchaus bewusst, dass bei einer nicht mehr gewährleistenten Betreuung dieses zurück gegeben werden muss.

Menschlich ist es immer eine gewisse Tragödie, aber ein Tier ständig hin und her zu schieben, da die Person für die Pflege eines Tieres nicht mehr aufkommen kann, ist ja auch nicht das richtige. Vor allem Katzen sind sehr sensible Tiere und durch solche ständig wechselnden Betreuungspersonen reagieren diese dann mit Verhaltungsstörungen, wie z. B- Umsauberkeit usw.

Man muss in so einem Fall als erstes an das Wohl des Tieres denken, so schmerzlich das auch ist. Und ein wirklicher Tierliebhaber wird dann auch an sein Tier denken und wünschen, dass es ihm gut geht.

