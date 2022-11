Geschlossene Filiale: Was ist los bei der Post in Königsbrunn?

Plus Mehrfach war die Poststelle im Königsbrunner Zentrum in den vergangenen Monaten tagelang geschlossen. Die Post hat sich jetzt zu den Gründen geäußert.

In den vergangenen Monaten standen Post-Kunden in Königsbrunn wiederholt vor verschlossenen Türen. Die Filiale im Zentrum neben dem Norma-Supermarkt hatte mehrfach ohne große Vorankündigung teils tagelang geschlossen – sehr zum Unmut vieler Kundinnen und Kunden.