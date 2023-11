Königsbrunn

Gymnasium Königsbrunn gewinnt bei Fahrrad-Jugendkampagne

Plus Tausende Jugendliche haben am Projekt "FahrRad!" des ökologischen Verkehrsclubs VCD teilgenommen. Die Schüler des Gymnasiums Königsbrunn zählen zu den Gewinnern.

Sie verzichteten auf das Elterntaxi. Für das Klima, die eigene Gesundheit und den Spaß an der Bewegung schwangen sich von März bis einschließlich August Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Königsbrunn auf ihren Alltagswegen auf das Rad. Aufgerufen zur Jugendkampagne "FahrRad! Fürs Klima auf Tour" hatten der ökologische Verkehrsclub VCD und die "AKTIONfahrRAD" (AfR). Ihr Ziel beschreiben sie so: "Heranwachsende für selbstbestimmte, gesunde und umweltfreundliche Mobilität begeistern."

Mehr als eine Million Kilometer wurden bei der Aktion bundesweit mit dem Rad zurückgelegt. Besonders kräftig haben die Klassen 7f und 6e vom Gymnasium Königsbrunn in die Pedale getreten. Sie gehören zu den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger der Jugendkampagne. Lehrkräfte begleiteten die Jugendlichen bei dem Projekt. Sandra Lickfett, Lehrerin am Gymnasium Königsbrunn: "Mit der Teilnahme wollte ich meine Schüler und Schülerinnen dazu motivieren, ihre Mobilität selbst in die Hand zu nehmen und ihnen aufzeigen, wie sie das Fahrrad problemlos in den Alltag integrieren können." Mit dem Resultat ist sie zufrieden: "Das Ergebnis sind aktivere Jugendliche und ein langfristiger Imagegewinn für das umweltverträgliche Fahrrad. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass man mit dem Rad einen Beitrag für den Klimaschutz leistet."

