Happy Weekend 2024: Beatrice Egli kommt nach Königsbrunn

Im April findet in der Eisarena Königsbrunn wieder das Happy Weekend statt. Dabei sind die Spider Murphy Gang und Beatrice Egli. Jetzt startet der Ticketverkauf.

Drei Veranstaltungen gab es heuer beim Happy Weekend in der Eisarena in Königsbrunn. Alle drei waren ausverkauft. Im April 2024 setzen die Veranstalter des EHC Königsbrunn einen drauf: Vier Veranstaltungstage werde es geben, teilt der Vorsitzende Tim Bertele mit. Am Samstag startet der Ticketverkauf auf der Internetseite des Eishockeyclubs: ehc-koenigsbrunn.com.

Hat schon bei Rock am Ring die Menge zum Jubeln gebracht: Schlagersänger Olaf der Flipper tritt 2024 in Königsbrunn auf. Foto: Thomas Frey, dpa (Archivbild)

Das kostet eine Karte für das Happy Weekend in Königsbrunn

Die Preise gehen bei 16,90 Euro los. Tickets können auch telefonisch unter 08231-90135 oder vor Ort bei der EHC-Geschäftsstelle in der Nibelungenstraße 8 in Königsbrunn gekauft werden. Bertele: "Aufgrund des Zuspruchs im letzten Jahr, raten wir, nicht allzu lange mit dem Ticketkauf zu warten." Zu den letzten beiden Veranstaltungen sind heuer erstmals die Stadiontribünen offen, was die Kapazität von 1200 auf 1800 Plätze erhöht.

Das Programm: