Heiße Asche setzt Gartenhütte in Brand

Ein Nachbar konnte das Feuer in Königsbrunn löschen.

Eine Gartenhütte ist am späten Sonntagvormittag in Brand geraten. Am Voraben wurde im Garten ordnungsgemäß eine Feuerschale genutzt. Die Asche entsorgte ein 37-jähriger Mann am Folgetag am Vormittag in einem Kunststoffeimer, den er in die Hütte stellte, in der Holz gelagert war, brichtet die Polizei. Durch die noch zu heiße Asche entzündete sich der Eimer und setzte das gelagerte Holz mitsamt Gartenhütte in Brand. Das Feuer konnte schnell durch einen aufmerksamen Nachbarn gelöscht werden, wodurch glücklicherweise nur ein geringer Sachschaden entstanden ist. Die Feuerwehr war für Nachlöscharbeiten vor Ort. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. (AZ)