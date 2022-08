In Königsbrunn ereignen sich kurz hintereinander zwei Brände

Kurz hintereinander gab es in Königsbrunn in der Nacht zu Mittwoch zwei Brände. Was dahintersteckt.

Viel zu tun hatten die Einsatzkräfte in der Nacht zu Mittwoch in Königsbrunn. Gegen Mitternacht war laut Polizei in der Föhrenstraße ein Mann bei einer Party abgewiesen worden. Aus Verärgerung steckte er einen Pkw-Anhänger in Brand, auf dem Kartonagen gelagert waren. Die Feuerwehr Königsbrunn musste ausrücken und den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Mann gestand die Tat, ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Wenige Minuten zuvor, gegen 23.19 Uhr, geriet in der Bayernstraße eine Hecke aus unbekannten Gründen in Brand. Möglicherweise wurde sie mutwillig in Brand gesteckt. Die FFW hatte den Brand schnell im Griff. Laut Eigentümer entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08234/96060. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass aufgrund der vorherrschenden Trockenheit bereits leichtfertig weggeworfene Zigarettenkippen schnell einen Brand verursachen können. (AZ)