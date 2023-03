In Königsbrunn sind Graffitisprayer unterwegs

Gleich zweimal wurden in den vergangenen Tagen in Königsbrunn mit Graffiti beschmiert. Nun ist die Polizei auf der Suche nach den Tätern.

Die Polizei Bobingen vermeldet, dass es zwischen 10. und 13. März in Königsbrunn zu zwei Fällen von Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen ist. Im Zeitraum von Freitagabend bis Montagfrüh wurden eine Schule und eine Baustelle besprüht.

In der Schwabenstraße 35 haben die unbekannten Täter die Außenfassade der Realschule sowie eine Glastüre und ein Garagentor beschmiert. In der Baustelle in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wurden mehrere Baumaschinen und Container beschmiert. In beiden Fällen sind jeweils die Schriftzüge „IIB“, „H2O“ und „ICE“ zu erkennen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt rund 1000 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Wer verdächtige Personen in dieser Zeit gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/9606-0 zu melden. (AZ)