Jugendlicher spuckt einem Polizisten in Königsbrunn ins Gesicht

Als die Polizei in Königsbrunn ein Trinkgelage auflösen will, gibt es mächtig Ärger. Ein betrunkener 15-Jähriger rastet aus und wird gefesselt.

Rund 20 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren haben am Freitagnacht am Fritz-Felsenstein-Haus gefeiert. Da dort aber bereits in der Vergangenheit häufig Unrat in Form von leeren Bier- und Schnapsflaschen hinterlassen worden war, kontrollierte die Polizei die Partygäste. Was zunächst als reine Personenkontrolle geplant war, geriet schnell außer Kontrolle.

Besonders uneinsichtig mit der Maßnahme habe sich ein betrunkener 15-Jähriger gezeigt, berichtet die Polizeiinspektion Bobingen. Er beleidigte die Beamten, schrie wild umher und spuckte einem der Polizisten aus kürzester Entfernung in dessen Gesicht. Da er sich nicht beruhigen ließ, legten ihm die Polizisten Handfesseln an.

Polizeieinsatz in Königsbrunn: Beamte finden Rauschgiftutensilien

Bei der Durchsuchung des Jungen wurden Rauschgiftutensilien gefunden. Der 15-Jährige befand sich alkoholbedingt in einem Ausnahmezustand und musste seinen Rausch in der Arrestzelle des Polizeipräsidiums ausnüchtern. Die restlichen Jugendlichen erhielten einen Platzverweis für die Örtlichkeit. (cako)