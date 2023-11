Königsbrunn hat jetzt eine "Bibliothek der Dinge"

Eine Karaokeanlage aus der Bücherei leihen? Das geht seit Samstag in Königsbrunn. Wie ein neues Projekt zum Gemeinwohl und zu mehr Nachhaltigkeit beiträgt.

Steht man vor dem neuen Hochregal in der Stadtbücherei in Königsbrunn, so fällt der Blick gleich auf eine hochglanzschwarze rechteckige Anlage. Die Karaokeanlage könnte künftig für Stimmung auf Königsbrunner Partys sorgen. Die Seifenblasenmaschine daneben ist für Kinder bestimmt nicht weniger cool. Überhaupt findet man in der "Bibliothek der Dinge", die seit Samstag genutzt werden kann, Utensilien und Spielsachen, die Spaß machen. Oder nützlich sind. Sie können alle kostenlos ausgeliehen werden, man braucht dafür nur einen Büchereiausweis.

Büchereileiterin Hildegard Häfele ist stolz auf das neue Projekt, das aus einer Umfrage heraus geboren wurde. "Im Sommer haben wir Besucherinnen und Besucher gefragt, was sie denn gerne mal hätten, aber nicht kaufen können oder wollen." Daraufhin wurde Geld in die Hand genommen und jene der genannten Dinge, die umsetzbar waren, besorgt. "An und für sich wurde alles neu gekauft", versichert Häfele. Nur die Kraxe sei gebraucht. Die Büchereileiterin hat einen Antrag für die Übernahme von 50 Prozent der Kosten bei der Landesfachstelle für Bibliotheken gestellt.

Hildegard Häfele testet die Kraxe aus dem Angebot der "Bibliothek der Dinge" in Königsbrunn. Foto: Jana Korczikowski

Im Anfangsbestand finden sich vor allem Spielsachen für Kinder, ein Mikroskop, eine Zauberbox, ein Brandmalset oder eine Tonibox. Außerdem können eine nagelneue Nintendo-Switch-Konsole sowie eine VR-Brille ausgeliehen werden. "Besonders ist auch unser Kamishibai-Theater", schwärmt Häfele. Dabei handelt es sich um ein japanisches Tischtheater, bei dem die auf Lesekarten stehenden Geschichten nachgespielt werden können. Für Erwachsene gibt es einen E-Book-Reader, eine Slackline oder einer Tageslichtlampe. Zudem gibt es einen Dia- und Fotoscanner und eine Sofortbild-Kamera. "Außerdem haben wir nun endlich Lesetaschen, mit denen ausgeliehene Bücher transportiert werden können. Zum Beispiel, wenn es regnet und man keine Tasche dabei hat."

Für die Ausleihe braucht man eine Lesekarte der Königsbrunner Bücherei

Der Bestand soll laut Häfele stetig anwachsen. Für eine Ausleihe braucht man eine gültige Lesekarte der Bücherei. Die gibt es für Erwachsene für 20 Euro im Jahr. Außerdem wurden alle Dinge in den Onlinekatalog aufgenommen, sodass im Internet eingesehen werden kann, was gerade verfügbar und was verliehen ist, sagt die Büchereileiterin. Die Ausleihe dauert 14 Tage, kann aber verlängert werden. Wer leiht, haftet, falls etwas kaputtgeht.

Nach der Rückgabe müssen die Büchereimitarbeiterinnen die Artikel prüfen. Das ist ein zusätzlicher Aufwand - und das Personal ohnehin schon ausgelastet. "Aber wir stehen hinter dem Projekt, das uns auch Freude macht." Vor allem der nachhaltige Gedanke stehe dabei im Vordergrund, meint Häfele. "Es gibt viele Sachen, die man vielleicht nur einmal im Jahr braucht." Diese müssten erst gar nicht neu gekauft und irgendwann auch nicht weggeworfen werden. Bei manchen Familien sei zudem die Raumsituation möglicherweise beengt.

"Wir tun damit auch etwas fürs Gemeinwohl. So können Menschen Geräte nutzen, die sie sich sonst nicht leisten können", ergänzt Hildegard Häfele. Sie erhoffe sich damit, den einen oder anderen neuen Nutzer zu gewinnen, der sich über dieses niederschwellige Angebot einmal in der Bücherei umschaut.