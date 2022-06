Königsbrunner Chor Vox Corona ehrt ehemaligen Leiter

Plus Zum Ehrenchorleiter wurde Christian Scharrer beim Königsbrunner Chor Vox Corona ernannt.

Rund 50 Mitglieder hatten sich zur 136. Vollversammlung des Königsbrunner Chors Vox Corona im Saal des Trachtenheims eingefunden. Eine besondere Ehrung aber wurde dabei Josef Hauber, dem ehemaligen Dirigenten von Vox Corona, zuteil.