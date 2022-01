Königsbrunner dreht die Musik laut auf und bekommt Ärger

Ein 55-Jähriger hat in Königsbrunn seine Musikanlage so laut aufgedreht, dass Nachbarn die Polizei rufen. Deren Ermahnung hielt aber nicht allzu lange vor.

Ein 55-jähriger Musikfreund aus Königsbrunn hat Ärger mit seinen Nachbarn und der Polizei. Er drehte am Samstag nach 22 Uhr seine Musikanlage so laut auf, dass sich in der Sperberstraße Menschen gestört fühlten und die Ordnungskräfte riefen. Die Besatzung eines Streifenwagens ermahnte den Mann, der zeigte Einsicht und drehte die Lautstärke herunter.

Nach etwa anderthalb Stunden musste die Streife aber ein weiteres Mal am Haus des Mannes anrücken. Die Erinnerung an die Verwarnung hatte anscheinend nicht allzu lange vorgehalten. Der Mann hatte die Musik wieder lauter gedreht. Jetzt erwartet den Mann eine Geldbuße. (AZ)