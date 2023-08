Königsbrunn

17:38 Uhr

Königsbrunner surften schon 1967 mit einem Türblatt auf dem Lech

Plus Mit einem improvisierten Brett in der Strömung surfen? Wie Königsbrunner heutigen Trendsettern aus Augsburg und München in der Zeit weit voraus waren.

Von Maximilian Gori Artikel anhören Shape

Als Dieter Zettl an einem Montag im August die Zeitung aufschlug, fühlte er sich in seine Jugend zurückversetzt. Dem 73-jährigen Königsbrunner fiel das Bild des Augsburgers Ulrich Sauter auf, der auf einer Eigenkonstruktion auf dem Herrenbach das sogenannte Brettlsurfen demonstrierte. Nachdem er das Brett mit Seilen an einer Brücke befestigt hatte, konnte er dort stundenlang vor sich hin surfen. Ein alter Hut, wenn es nach Zettl geht.

Der Königsbrunner ist zwar gebürtiger Augsburger, zog aber 1963 mit seinen Eltern in den Süden von Königsbrunn und lebt dort bis heute. Der Blick auf das Foto führte direkt zu einem glücklichen Nostalgieschub. Die Pionierarbeit zum neuen Trend des Brettlsurfens sei allerdings von der Königsbrunner Wasserwacht schon vor Jahrzehnten geleistet worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen