Kultur in Königsbrunn verbindet Stadtgeschichte und besondere Mode

Plus Das Königsbrunner Kulturbüro hat unter dem Motto "Hand in Hand" viel vor im letzten Quartal des Jahres. Neben zwei Jahrestagen gibt es eine Neuerung für Familien.

Nach den vielen Monaten der coronabedingten Einschränkungen freut sich das Team des Königsbrunner Kulturbüros, dass zuletzt die Veranstaltungen wieder fast reibungslos über die Bühne gehen konnten. "Wir wollen die Menschen zusammenbringen, Begegnung ermöglichen und Chancen bieten, den eigenen Horizont zu erweitern", sagte Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek. Unter dem Motto "Hand in Hand" soll das nicht nur unter den Königsbrunnern, sondern auch mit internationalen Freunden ermöglicht werden. Außerdem werden einige der Veranstaltungen nachgeholt, die wegen der Pandemie nicht stattfinden können, und es gibt eine familienfreundliche Premiere sowie zwei Mode-Events.