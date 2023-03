Königsbrunn

Kulturjosef Gerstmayr: "Josef war aus heutiger Sicht ein Idealmann"

Plus Die Königsbrunner Ortsgruppe der Josefs wird 20 Jahre alt. Mitglied Heinz Gerstmayr erzählt, was am Josefstag gefeiert wird und was die Ziele der Partei sind.

Von Elmar Knöchel

Herr Gerstmayr, was wird am 19. März, dem Josefstag, eigentlich gefeiert?



Heinz Gerstmayr: An diesem Tag feiern wir den heiligen Josef, laut Bibel der Ehemann von Gottesmutter Maria. Das war schon ein besonderer Mann. Geradezu ein "Idealmann" – aus heutiger Sicht. Er hatte kein Problem mit der Emanzipation, drängte sich nie in den Vordergrund, sorgte für seine Familie und kümmerte sich um ein Kind, das nicht sein eigenes war. Übrigens ist er, der ja Zimmermann war, Schutzpatron der Handwerker und seit 1870 Schutzpatron der gesamten katholischen Kirche.

