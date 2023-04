Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Warum gibt es im Landkreis Augsburg so wenig Stellplätze für Wohnmobile?

Plus In Königsbrunn befindet sich der einzige offizielle Stellplatz im ganzen Augsburger Land. Der Landkreis lotet aus, welche Möglichkeiten es gibt.

Von , Elmar Knöchel Maximilian Czysz , Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Seit Jahren boomt die Camping-Branche. Der Bestand an Freizeitfahrzeugen wächst. Bayern ist Camping-Bundesland Nummer eins. Die Zukunftsaussichten sind bestens: Über 14 Millionen Deutsche können sich laut einer Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen. Auch der Landkreis hat für die Urlauberinnen und Urlauber viel zu bieten. Aber die Infrastruktur fehlt. Nur in Königsbrunn gibt es einen größeren Stellplatz für 13 Fahrzeuge.

Weitere Stellplätze finden sich an der Wertach an der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg, an der Sportanlage der TSG 1885 in der Schillstraße sowie an einem Bauernhof in Scherstetten. Möglich wäre auch ein Aufenthalt an den Camping-Plätzen im Augsburger Osten am Autobahnsee sowie in Affing-Mühlhausen. Das Angebot in der gesamten Region ist überschaubar, nachdem der Camping-Platz in Altenmünster im vergangenen Jahr geschlossen hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen