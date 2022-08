So geht es den seltenen Vögeln auf dem Lechfeld

Plus Der Kiebitz und zahlreiche andere seltene Vögel haben ihre Brutsaison auf dem Lechfeld abgeschlossen. Tierschützer freuen sich über viele Jungvögel und gute Nachbarn.

Wenn die Jungvögel flügge sind, gehören die Wiesen der ehemaligen Kiesgrube südlich von Königsbrunn wieder den Ziegen. Insgesamt zehn Tiere halten auf dem für die Öffentlichkeit gesperrten Bereich Gräser und Weiden kurz, damit seltene Vogelarten wie der Kiebitz oder die Feldlerche dort auch nächstes Jahr wieder perfekte Brutbedingungen vorfinden. Naturschützer freuen sich, dass die Tiere sich wohlfühlen, und dass auch die menschlichen "Vermieter" der Brutstellen mitziehen.