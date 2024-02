"Männer mit Skimaske in Lieferwagen" verbreiten Angst in Königsbrunn

Eine Nachricht über maskierte Männer, die im Lieferwagen in Königsbrunn gesehen worden sind, macht die Runde. Die Polizei Bobingen sagt, was dahintersteckt.

Nicolai Abt ist besorgt. Den Königsbrunner Stadtrat beschäftigt gerade eine Nachricht, die in Chatgruppen und auf Social Media in Königsbrunn in Form eines Screenshot einer „Meldung“ die Runde macht. Dort ist von Männern die Rede, die in der Landsberger Straße auf Höhe von "La Mama Pizza" gesehen wurden. Sie sollen in einem weißen Lieferwagen und einem kleineren grauen Auto unterwegs gewesen sein - mit Skimaske und "dunklen Augen". Die ältere Tochter des Verfassers soll sie gesehen haben und verängstigt gewesen sein. Zudem steht in der Nachricht der Aufruf: "Wenn möglich, die Kinder bitte momentan nicht alleine laufen lassen."

Abt hat die Meldung selbst erhalten und sich daraufhin an die Polizei Bobingen gewandt, die Entwarnung gegeben habe. So postet er es auf Facebook. Warum jemand so etwas auf Social Media verbreitet, bleibt ihm ein Rätsel, sagt er. "Denn entweder will der- oder diejenige absichtlich Angst schüren, oder aber hat die Situation doch gar nicht so bedrohlich wahrgenommen." Es gebe einen elementaren Unterschied zwischen aufmerksam sein und Panikmache, so Abt. Eine Facebook-Nutzerin kommentiert seinen Beitrag: "Diese Meldung war kein Screenshot, sondern eine direkte Meldung einer besorgten Mama dessen Mädchen (11) verängstigt nach Hause gekommen ist, und sie hat es der Polizei gemeldet!" Eine andere Nutzerin schreibt: "Bei uns drehen die Mütter schon am Rad."

Polizei Bobingen: "Es fährt niemand mit Sturmhauben in der Gegend rum"

Unserer Redaktion bestätigt die Polizei, dass an der Geschichte "nichts dran" sei. "Da war tatsächlich ein kleiner Vorfall", sagt Christian Hauck von der Polizeiinspektion Bobingen. Dabei habe es sich aber um einen Menschen gehandelt, der sich aus gesundheitlichen Gründen mit einer Schutzmaske geschützt hat und in einem Transporter saß. "Nein, es fährt niemand mit Sturmhauben in der Gegend herum." Hinzu sei der Einbruch in der Enzianstraße gekommen, mit dem die Meldung in Verbindung gebracht wurde. Hier sei das Ziel jedoch bewusst ausgewählt worden. "Das ist wie Stille Post früher: Einer erfährt was, damit es interessanter wird, fügt er was hinzu, ein anderer nimmt was weg, und so geht das weiter. Das ist ein Problem, das man nicht aufhalten kann."

Diese Nachricht macht gerade in Königsbrunn die Runde. Foto: Repro Nicolai Abt

Man dürfe sich aber nicht verrückt machen. Wer besorgt ist, solle bei der zuständigen Dienststelle nachfragen. "Wenn sowas ohne unsere Pressemitteilung im Internet auftaucht, dann kann ich in 99 Prozent der Fälle davon ausgehen, dass es übertrieben ist", betont Hauck. Auch Marion Liebhardt vom Polizeipräsidium Schwaben Nord sagt: "Aus polizeilicher Sicht ist es nicht förderlich, sich an solchen Nachrichten zu beteiligen." Öffentlich geäußerte Vermutungen über sogenannte digitale Kettenbriefe trugen zur Verunsicherung bei.

Wer selbst verdächtige Wahrnehmungen macht, soll direkt den polizeilichen Notruf 110 wählen. Die Polizei nehme solche Meldungen generell sehr ernst und ergreife die notwendigen Maßnahmen. Ob es Konsequenzen für den Urheber so einer Panikmache hat, werde im Einzelfall entschieden. "Man muss prüfen, ob eine Straftat vorliegt", so die Pressesprecherin. Das könnte auch das Vortäuschen einer Straftat sein. Oft stehe aber wirklich die Sorge der Eltern dahinter.

Digitalminister Mehring will KI einsetzen, um Fake News zu enttarnen

Den Meitinger Freie-Wähler-Politiker Fabian Mehring beschäftigt das Thema Fake News. Der Digitalminister regt an, künstliche Intelligenz einzusetzen, um Falschnachrichten und manipulierte Inhalte von wahren Informationen automatisch zu unterscheiden. Er schlägt zudem eine Bundesratsinitiative für eine Klarnamenpflicht für Nutzerinnen und Nutzer von Plattformen vor. "Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein und soziale Medien dürfen nicht zu Fake-News-Maschinen verkommen", sagt Mehring. Auch ein Bündnis mit den wichtigsten Vertretern des gesellschaftlichen Raums schwebt dem Politiker vor. (mit mjk und mke)