Das Mehrgenerationenhaus Königsbrunn verbreitet Weihnachtszauber

Am Mehrgenerationenhaus Königsbrunn wird es bis zum 15. Dezember weihnachtlich. Die Idee kommt von einem syrischen Koch, der sich in der Stadt engagieren möchte.

Auch im Mehrgenerationenhaus (MGH) Königsbrunn wird es weihnachtlich. Noch bis zum 15. Dezember verwöhnen Ehrenamtliche die Gäste täglich zwischen 15 und 19 Uhr mit selbst gemachten gebrannten Mandeln und Punsch. Bei stimmungsvoller Musik und netten Gesprächen gibt es auch einige Kleinigkeiten gegen Spende zu erwerben. Von selbst genähten Taschen über Secondhand-Kinderbekleidung zu einem Mini-Bücherflohmarkt gibt es einiges zu entdecken.

Einnahmen werden an Königsbrunner Projekte gespendet

Die Idee zum Weihnachtszauber brachte Ahmad, ein Koch aus Syrien, auf, der sich beim interkulturellen Treff "Café Mosaik" des Mehrgenerationenhauses seit einem Jahr engagiert. Er nahm kurz entschlossen die Organisation in die Hand. Als kulinarische Besonderheit wird er, neben den gebrannten Mandeln, auch ein syrisches Heißgetränk namens Sahlab aus warmer Milch mit feinen Gewürzen zubereiten.

Die eingenommenen Spenden gehen zur Hälfte an das MGH-Projekt "Café Mosaik" sowie an den Königsbrunner Hilfsfonds. So kann Ahmad von der wertvollen Unterstützung, die er in Königsbrunn seit seiner Ankunft im Jahr 2015 erfahren hat, etwas an seine Königsbrunner Mitmenschen zurückgeben. (AZ)