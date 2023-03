Mit Petticoat und fetzigem Rock 'n' Roll zurück in die Jugend

Plus Mit ihrer Musik aus den 50er- und 60er-Jahren und Comedy-Einlagen verzaubern Moni Francis und Buddy Olly das Publikum im Königsbrunner Trachtenheim.

Mit der Musik- und Comedy-Show "Petticoat und Pomade" hatte die Kleinkunstbühne Königsbrunn einen Volltreffer bei den Best Agern der Generation 60Plus gelandet: Diese Fans der fetzigen Rock-'n’-Roll-Musik und des Schlagers der 1950er- und 1960er-Jahre füllten den Veranstaltungssaal des Königsbrunner Trachtenheims.