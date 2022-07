Mit über 70 radeln sie nach Rab

Plus Sie sind zum Teil schon jenseits der 70, doch das hält die Sportler vom Skiclub Königsbrunn nicht davon ab, noch mal mit dem Rad 700 Kilometer auf die Insel Rab zu fahren.

Sie wollen es, rund ein Vierteljahrhundert später, noch einmal versuchen, die inzwischen älter gewordenen Herren des Ski Clubs Königsbrunn: die Reise auf die kroatische Insel Rab anzutreten, und zwar mit dem Fahrrad. Weit über 700 Kilometer: eine massive sportliche Herausforderung. Warum tun sie sich das an?