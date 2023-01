Nach dem Brand: So laufen die Arbeiten am Gymnasium Königsbrunn

Plus Die Beseitigung der Brandschäden am Gymnasium Königsbrunn dauert länger als erwartet. Die Schule hat Alternativen geschaffen, die Polizei sucht die Schuldigen.

Die Spuren des Brandes am Königsbrunner Gymnasium sind weiterhin deutlich zu sehen. Doch mittlerweile wird im Gebäude und außerhalb an der Beseitigung gearbeitet. Die Zeitpläne für die Inbetriebnahme der Mensa können die Verantwortlichen aber trotzdem nicht einhalten. Derweil sucht die Polizei weiter nach den Brandstiftern, die das Feuer und damit den Schaden verursacht haben.