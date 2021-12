Königsbrunn

vor 34 Min.

Neue Pläne für das große Wohnbauprojekt in Königsbrunn vorgestellt

So sieht der aktuelle Entwurf des Büros LSA-Architekten GmbH für das Bauprojekt an der Ilseseekreuzung in Königsbrunn aus. Der Stadtrat hat der neuen Gestaltung zugestimmt, die jetzt noch weiter optimiert wird.

Plus Das Bauprojekt an der Ilseseekreuzung in Königsbrunn wurde umgeplant. Damit reagiert der Investor auf Wünsche der Königsbrunner Stadträte. Die sind angetan.

Von Adrian Bauer

80 Wohnungen möchte die Immobilienfirma Haseitl aus Schongau an der südwestlichen Ecke der Ilseseekreuzung errichten. Um Wünschen des Königsbrunner Stadtrats gerecht zu werden, hat Architekt Christof Lampadius die Planung noch einmal gründlich überarbeitet. Herausgekommen ist ein Entwurf mit einer schräg abfallenden weißen Fassade statt der vorherigen treppenartig abfallenden Struktur. Die Mitglieder des Bauausschusses zeigten sich sehr angetan von dem Entwurf. Denn aus Sicht der Stadt wird damit auch ein großer Wunsch erfüllt.

