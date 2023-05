Profi-Boxerin Tina Rupprecht an Schüler: "Erfüllt Euch Euren Traum!"

Die fünffache Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht hat mit einem Vortrag Realschüler in Königsbrunn motiviert.

Wenn es nach dem Willen ihrer schwäbischen Oma gegangen wäre, hätte Tina Rupprecht „etwas G´scheits“ gelernt. Sich mit anderen Frauen zu schlagen, gehörte offensichtlich nicht zu dem, was sich die Verwandtschaft für ihre Zukunft vorgestellt hatte. Eher eine grundsolide Ausbildung im Büro oder an sonst einem nützlichen Ort. Tina Rupprecht, deren Vorname eigentlich Christina ist, grinst verschmitzt, wenn sie davon erzählt.

Inzwischen konnte die Sportlerin fünf Mal in Folge den Weltmeistergürtel ihrer Gewichtsklasse – dem sogenannten „Minimum“ bis 47,6 Kilogramm – emporhalten. Vor rund einem Monat verlor sie Gürtel und Titel im kalifornischen Fresno allerdings an eine US-Boxerin. „Auch das bedeutet Erfahrung“, sagt sie dazu nur. Als waschechte Augsburgerin spricht Rupprecht gerne über ihren sportlichen Werdegang vor hiesigem Publikum. Diesmal steht sie in der Realschule Königsbrunn, in deren Turnhalle die 9. und 10. Jahrgangsstufe mitsamt den Lehrern Platz genommen hat.

Niederlagen sind fast wichtiger als Siege, sagt Rupprecht

Tina war sogar noch jünger als die Schüler, als sie erstmals Feuer für den Kampfsport fing. Ein Bekannter nahm die damals Zwölfjährige mit ins Kickbox-Probetraining – damit waren die Würfel gefallen. Schon da war es dann Rupprechts unbedingter Traum, einmal Weltmeisterin zu werden. Zum Beweis zeigt sie eine vergilbte Collage, auf der sie neben dem Foto eines Boxrings in großen Lettern ihr Ziel „WM“ aufschrieb. Mit 15 Jahren wechselte Rupprecht zum Boxen, mit 21 wurde sie darin Profi.

„Ich liebe den Kampf, diesen direkten Vergleich“, schwärmt die nur 1,52 Meter kleine Sportlerin. Wenn „Tiny Tina“ (winzige Tina) gegen eine größere Sportlerin antritt, passt sie die Schlagstrategie an. Lange musste sie sich anhören, dass sie "zu kurz" zum Boxen sei. Den Zuhörern in der Königsbrunner Turnhalle rät sie deshalb, sich niemals einschüchtern zu lassen. "Niederlagen sind fast wichtiger als Siege. Auch wenn es mit den Noten mal nicht so gut läuft: Die Schule ist Euer Training für alles, was Ihr danach machen wollt.“

Tina Rupprecht hat ihren grünen WM-Gürtel dabei. Foto: Daniela Egert

Dazu gehört allerdings immer ein gewisser Einsatz – auf mehreren Gebieten. Es reiche etwa nicht, meint Rupprecht, täglich zum Training zu gehen, um seine Muskeln zu stärken. Die mentale Seite erscheint der Profi-Kämpferin fast noch wichtiger. Wie im normalen Leben brauche man beim Boxen Mut. Nebenbei lerne man Selbstbeherrschung, etwa, sich nicht provozieren zu lassen. Jeden Morgen macht sie Atem- und Dehnübungen. Hinzu kommen Visualisierungen. Auf Nachfrage eines Realschülers bekennt Tina Rupprecht, an Gott zu glauben, diese Überzeugung helfe ihr auch im Alltag.

Niemals aufgeben lautet der Rat an die Schüler

Neben dem Geld werde auch die eigene Gesundheit manchmal zum Problem. Gerade dann gelte es, weiterzumachen: „Vor meinem ersten Titelkampf 2016 bekam ich eine schwere Grippe, die Tickets waren aber schon verkauft.“ Ihre Kontrahentin war auch bereits aus Spanien angereist. „Obwohl ich total fertig war, habe ich dann alles gegeben und gewonnen!“ Niemals aufgeben, lautet hier die Botschaft. Tina Rupprecht hat ihren grünen WM-Gürtel mitgebracht und hält ihn stolz in die Höhe. Den im März verlorenen Titel will sie unbedingt wieder zurück. Und zwar im „Atomgewicht“, maximal 46 Kilogramm darf man da schwer sein.

Dafür, dass sie bei allem Ehrgeiz auf dem Boden bleibt, sorgt ihr zweites berufliches Standbein. Eigentlich ist Rupprecht ausgebildete Sportlehrerin und erwarb an der Uni das erste Staatsexamen. Sie unterrichtet nebenbei wöchentlich einige Stunden Sport an der Realschule in Zusmarshausen: Eine Tätigkeit, mit der wohl auch ihre so kritische Oma zufrieden wäre.