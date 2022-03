Prominentes Aufgebot beim FDP-Frühjahrsempfang in Königsbrunn

Zum Frühjahrsempfang der FDP Augsburg-Land kamen zahlreiche Abgeordnete nach Königsbrunn. Das beherrschende Thema lag allerdings nicht in der Region.

Der Frühjahrsempfang der FDP im Landkreis Augsburg, der im evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn stattfand, stand ganz im Zeichen der Ukraine-Krise. Auch im Nicht-Wahljahr 2022 kam einiges an politischer Prominenz zu der Veranstaltung, die den pandemiebedingt abgesagten Neujahrsempfang ersetzte. Gekommen waren der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Stephan Thomae, sowie die Abgeordneten Maximilian Funke-Kaiser und Daniel Föst, ebenso der bayerische Landesvorsitzende und Landtagsfraktionschef Martin Hagen. So war denn auch der Bürgermeister Franz Feigl mit dem Goldenen Buch der Stadt Königsbrunn zugegen.

Bereits bei der Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden von Augsburg-Land Christian Toth wurde deutlich, dass diese Veranstaltung ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges stehen würde. Die Ausführungen von Maximilian Funke-Kaiser gaben wertvolle Einblicke in die Berliner Prozesse der Entscheidungsfindung. Martin Hagen nutzte seine Ansprache dazu, die historischen Entwicklungen und deren komplexe Folgen seit dem Fall des Eisernen Vorhanges nachzuzeichnen und zu analysieren. Eine Vielzahl langer und intensiver Gespräche sowie der Start der Spendenaktion des FDP-Kreisverbands Augsburg-Land zugunsten der Ukraine rundeten die Veranstaltung ab. (AZ)