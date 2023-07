Reparatur an elektrischem Longboard löst Wohnungsbrand aus

Ein 29-Jähriger schraubt in Königsbrunn an seinem Longboard - und löst damit einen Feuerwehreinsatz mit Drehleiter und mehreren Fahrzeugen aus.

Damit, dass sein Gefährt gleich in Flammen aufgehen könnte, hat ein 29-jähriger Königsbrunner wohl nicht gerechnet, als er sein Longboard mit Elektroantrieb reparieren wollte. Aber mit dem Schrauben an dem Fortbewegungsmittel, eine Art langes Skateboard, löste er am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Bodenseestraße einen großen Feuerwehreinsatz aus - reagierte dann aber genau richtig.

Tobias Kellermann, stellvertretender Polizeichef in Bobingen, sagt: "Aus bislang noch nicht bekannten Gründen entzündete sich wohl der Akku des Geräts." Ein Karton und Kleidung, die sich in der Nähe befanden, fingen Feuer. Die Feuerwehr Königsbrunn rückte mit mehreren Fahrzeugen, Drehleiter und 36 Einsatzkräften an. Drei Wohnungen mussten sie öffnen, wollten schnell evakuieren. Aber nur eine Tür habe die Feuerwehr mit Gewalt geöffnet, indem sie den Schließzylinder entfernt habe, erklärt Kellermann.

Leichte Rauchvergiftung: Brand in Königsbrunn endet glimpflich

Der 29-Jährige erlitt eine leichte Rauchvergiftung, musste sich aber nicht in stationäre Behandlung begeben. Ansonsten wurde niemand verletzt. Der Longboardfahrer verhinderte wohl Schlimmeres, indem er schnell reagierte, als es anfing zu brennen. Er brachte das Gefährt gleich ins Treppenhaus. Dort hat die Feuerwehr es gelöscht. "Dadurch ist wahrscheinlich ein größerer Schaden in der Wohnung verhindert worden", sagt Kellermann. Der Schaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Das Longboard ist kaputt, das Treppenhaus etwas verrußt, ein Teppich angekokelt.

Weniger glimpflich endete ein ähnlicher Fall in Augsburg. 2021 löste der Akku eines E-Rollers einen Brand in der Karolinenstraße aus. Das historische Gebäude, in dem vier Wohngemeinschaften und Geschäfte untergebracht waren, brannte aus und war fast nur noch ein Trümmerhaufen. Am Ende blieb nur der Abbruch. (mjk)