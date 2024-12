Schwimmabteilung des TSV beim Niklausmarkt

Bereits am Mittwoch, den 4.12., herrschte reges Treiben auf dem Platz vor der Pharmpur Eisarena. Der alljährliche Niklausmarkt in Königsbrunn startete zum zweiten Mal bereits am Donnerstag und brachte vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt. Der Stand der Schwimmabteilung des TSV Königsbrunn ist inzwischen ein fester Bestandteil dieses besonderen zweiten Adventswochenendes. Am 5.12. war es dann so weit: Inmitten des vorweihnachtlichen Glanzes und des köstlichen Dufts nach Glühwein, Punsch und anderen Leckereien konnten die Besucher die festliche Atmosphäre genießen. Besonders beliebt an unserem Schwimmstand waren erneut die knusprigen Spiralkartoffeln, die mittlerweile zu einem festen Bestandteil unseres Angebots geworden sind. Highlight in diesem Jahr war jedoch unser neues Getränk – Weißer Glühwein Limette – das von vielen Besuchern ausprobiert und sehr gelobt wurde. Eine bedeutende Neuerung in diesem Jahr war, dass wir erstmals keinen Planenstand mehr hatten, sondern eine gemütliche Holzhütte. Trotz des wechselhaften Wetters mit starkem Wind am Freitag sowie Regen am Samstag und Sonntag war der Markt gut besucht, und die Stimmung blieb ungetrübt. Die positive Resonanz der Besucher war überwältigend und machte das Wochenende zu einem vollen Erfolg. An allen vier Tagen halfen Groß und Klein tatkräftig mit, um die Vereinskasse ein wenig aufzubessern. Die Begeisterung und der Einsatz aller Beteiligten waren beeindruckend und trugen maßgeblich zum Erfolg bei. Das tolle finanzielle Ergebnis kann sich sehen lassen und wird in vollem Umfang der Schwimmabteilung zugutekommen. Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die zu diesem Erfolg beigetragen haben: bei unseren engagierten Helfern und den zahlreichen Besuchern. Wir freuen uns schon darauf, Sie auch nächstes Jahr wieder an unserem Stand begrüßen zu dürfen!

Icon Vergrößern Ein Highlight in diesem Jahr neben unseren Spiralkartoffeln war ein neues Getränk: Weißer Glühwein Limette! Foto: Marcus Hein Icon Schließen Schließen Ein Highlight in diesem Jahr neben unseren Spiralkartoffeln war ein neues Getränk: Weißer Glühwein Limette! Foto: Marcus Hein

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.