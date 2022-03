SEK-Einsatz in Königsbrunn: 71-jähriger Rentner drohte mit Waffen

Weil ein Mann in seiner Wohnung in Königsbrunn ausrastet und Polizisten bedroht, kommt es zu einem großen Polizeieinsatz. Nach mehreren Stunden wird er überwältigt.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat Montagnacht einen 71-Jährigen überwältigt. Weil unklar war, welche Gefahr von ihm ausgeht, wurde der Bereich um die Wohnung des Manns in Königsbrunn weiträumig abgeriegelt. Die Augsburger Straße war zwischen Ilsesee- und Dehner-Kreuzung für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Ein SEK-Einsatz läuft in der Augsburger Straße in Königsbrunn. Foto: Elmar Knöchel

Bereits gegen 16 Uhr war die Polizei alarmiert worden. Weil der Rentner mit Schusswaffen drohte, kam es zum Großeinsatz. Neben etwa einem Dutzend Polizeibeamten war auch das SEK vor Ort. Die Einsatzkräfte trainieren tagtäglich kritische Situationen und sind entsprechend ausgebildet und ausgestattet. Versuche, mit dem Mann ins Gespräch zu kommen, scheiterten. Der Rentner drohte, dass er die Einsatzkräfte mit dem Messer angreifen würde, falls sie sich seiner Wohnung nähern. Außerdem warf er Gegenstände wie beispielsweise Wasserflaschen auf die Polizistinnen und Polizisten vor dem Haus.

SEK-Einsatz in Königsbrunn: Mann kommt ins Bezirkskrankenhaus

Gegen 21.30 Uhr verschafften sich Einsatzkräfte Zutritt in die Wohnung in der Augsburger Straße und überwältigten den Mann. Mit in der Wohnung war die 89 Jahre alte Mutter des Mannes. Sie stürzte laut Polizei ohne Fremdeinwirkung zu Boden und brach sich dabei einen Arm. Die Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Als Grund für den Ausraster des 71-Jährigen vermutet die Polizei eine psychische Erkrankung. Der Mann sei in Behandlung, habe aber seine Medikamente nicht mehr regelmäßig genommen. Er wurde anschließend in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Waffen, von denen die Polizei zunächst gehört hatte, wurden nicht gefunden. Für die Menschen in den weiteren Wohnungen des Hauses bestand laut Polizei keine Gefahr. Gegen 22.30 Uhr wurden die Absperrungen rund um das Haus wieder aufgehoben.