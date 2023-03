Spannende Rennen bei der Mountainbike-Challenge

Der Königsbrunner Sportpark verwandelt sich am Wochenende in eine Querfeldein-Radrennstrecke. 42 Teilnehmende machen bei dem Mountainbike-Rennen mit.

Drei Rennen in einem konnten die Zuschauer am Samstag im Königsbrunner Sportpark verfolgen. Die verschiedenen Klassen wurden gleichzeitig gestartet. Die Mountainbikerinnen und Mountainbiker, genau wie die Cyclocrosser. Das ist eine Weiterentwicklung der von früher bekannten "Querfeldein-Rennen". Dabei kamen in der Vergangenheit – meist im Eigenbau – modifizierte Rennräder zum Einsatz. Heute gibt es die Klasse Cyclocross. Die Räder basieren immer noch auf Rennrädern, verfügen aber über veränderte Rahmen und breitere Reifen. Dazu gibt es noch die Gravelbikes, die noch etwas näher an den ursprünglichen Rennrädern angesiedelt sind.



Rund 2,6 km war der zu bewältigende Rundkurs lang. Mit zahlreichen, zwar nicht allzu langen, dafür aber knackigen Anstiegen. Klaus Weiberg, vom Ausrichter des Rennens, dem SC Königsbrunn sagte dazu. "Die Strecke ist mittelschwer. Aber die giftigen Anstiege haben es in sich." Das Rennen war angesetzt auf 40 Minuten plus eine Runde. So kamen die besten Fahrerinnen und Fahrer auf insgesamt neun Runden, was einer Strecke von 23,4 Kilometern entsprach. Der Schnellste, Jordan Haarpaintner, bewältigte diese Strecke in einer Zeit von 47:58 Minuten. Beachtlich war auch die Leistung der Damen im Feld. Tanja Priller fuhr eine Zeit von 49:22 Minuten und wäre damit im Männerfeld auf dem hervorragenden vierten Platz gelandet.

Mountainbiker im Vorteil

Interessant war auch der Vergleich Mountainbike und Cyclocross-Renner. Da ja alle gleichzeitig gestartet waren, ließ sich der Unterschied gut erkennen. "Ich bin selber überrascht, wie deutlich der Vorteil der Mountainbikes ist", sagte Klaus Weiberg. So klar habe er das nicht erwartet. Es war schnell zu sehen, dass die Mountainbikes klar die Nase vorn hatten. Laut Weiberg habe das wahrscheinlich am Streckenprofil gelegen. Denn an den kurzen und giftigen Anstiegen hätten die Mountainbikes aufgrund ihrer anderen Schaltungsübersetzung klare Vorteile.

44 Bilder Impressionen vom Mountaiunbike-Rennen in Königsbrunn Foto: Elmar Knöchel

Eine besondere Herausforderung hatten die Streckenplaner in der Mitte der Strecke eingebaut. Vom Start, in der Nähe des Vereinsheims des SC Königsbrunn, ging es erst einmal Richtung Eishalle und dann wieder zurück. Bevor sich die Fahrerinnen und Fahrer dann auf den Weg zum Anstieg auf die Ulrichshöhe machen konnten, war ein Schotterbett zu durchqueren, bevor es über die Kante hinauf zum Promenadenweg ging. Gleich dahinter ein kurzer, aber sehr steiler Anstieg. Durch das Schotterbett und die Kante wurden die Teilnehmenden quasi auf fast "null" heruntergebremst und mussten dann, ohne Schwung, in den steilen Anstieg. Eine äußerst kraftraubende Prozedur. Danach dann eine Flachpassage, um wieder zu Atem zu kommen. Anschließend ging es hinauf zur Ulrichshöhe und wieder zurück zum Startbereich. Bei neun gefahrenen Runden bewältigten die Teilnehmenden dabei rund 350 Höhenmeter. Das hinterließ Spuren. Im Ziel sah man bei einigen, dass das Rennen sehr anstrengend gewesen ist.

Bevor es zur Siegerehrung ging, konnten sich die Teilnehmenden im Zielbereich erst einmal mit selbst gebackenen Kuchen stärken. Das ließ für Zuschauende einen direkten Schluss auf den Kalorienverbrauch während des Rennens zu. Denn verglich man die topschlanken Sportlerinnen und Sportler mit der Anzahl der Kuchen auf den Tellern, war schnell klar, dass so ein Rennen mehr als anstrengend sein muss. Rund 30 Helfer waren auf der Strecke im Einsatz. Lobenswert war, wie positiv die Behinderungen und Absperrungen von den Spazierengehenden im Park beachtet wurde. So kam es zu keinerlei Problemen.

Die Ergebnisse

Damen: 1. Tanja Priller, Sportpark AU, 2. Tanja Fruehmesser, VC Lechhausen, 3. Nathalie Krause, TG Viktoria Augsburg.

Lesen Sie dazu auch

Herren: 1. Jordan Haarpaintner, Sportpark AU, 2. Leonardo Sansonetti, Team Baier Landshut, 3. Tim Weismantel, WILIER-CHAOYANG.

Die Cyclocrosser fuhren ohne Wertung.