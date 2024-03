Königsbrunn

06:00 Uhr

Spiel und Spaß inklusive: Studierende tüfteln an Technik für FFH

Plus Für das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn entstehen in Augsburg innovative Maschinen für mehr Lebensqualität. Alltagshelfer und Spielgeräte sind darunter.

Von Marco Keitel

Eine Bohrmaschine, die per Knopfdruck auf die Arbeitsfläche heruntergefahren werden kann, das wär's. Da sind sich die drei jungen Erwachsenen einig, die mit ihren Rollstühlen vom Parkplatz aus auf Gebäude E der Technischen Hochschule Augsburg zufahren. Livia Stötzer, Daniel Lerchenmüller und Noell Ziegler sind aus Königsbrunn zu Gast. Dort besuchen sie die Fritz-Felsenstein-Schule. Heute soll es darum gehen, sich mit Mechatronik-Studierenden im sechsten Semester über Alltags-, Arbeits- und Unterhaltungsgeräte auszutauschen. Sie sollen für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsformen oder gesundheitlichen Einschränkungen nutzbar gemacht werden, ihnen eine aktivere Teilnahme am Leben ermöglichen.

Kräne, ein elektrisches Rollbrett für Rollstühle, Sägen, die sich per Taster bedienen lassen, ein fast-automatisches "Vier Gewinnt", sogar ein Dosenschießen mit Rakete - das sind nur einige Beispiele für bisherige Anfertigungen.

