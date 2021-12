Königsbrunn

vor 31 Min.

Spielzeugkiste in Königsbrunn: So kommt Nostalgie unter den Weihnachtsbaum

Plus In der Augsburger Spielzeugkiste in Königsbrunn gibt es Sammlerspielzeug zu kaufen. Der Inhaber erklärt, was die Faszination an Modelleisenbahnen und Co. ausmacht.

Von Victoria Schmitz

"Spielzeug für große Jungs": So beschreibt Bernhard Wenninger das, was er bei der "Augsburger Spielzeugkiste" im Sortiment hat. In dem Königsbrunner Ladengeschäft (zur Zeit coronabedingt geschlossen) und im zugehörigen Online-Shop verkauft er Modelleisenbahnen, Modellautos, Blech- und Antikspielzeug und somit alles, was Sammlerherzen höher schlagen lässt. Sogar über die Region hinaus ist die Augsburger Spielzeugkiste ein Begriff. Und das liegt nicht nur am Namen, der sich in Anlehnung an die "Augsburger Puppenkiste" einprägt. Geschäftsinhaber Wenninger verrät, wie er an die Sammlerstücke kommt, was die Faszination an sogenannten "Old Toys" ausmacht und welche Rolle Horst Seehofer dabei spielt.

