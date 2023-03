Spontaner Einsatz beim Frühjahrskonzert des Königsbrunner Kammerorchesters

Beim traditionellen Frühjahrskonzert entführte das Königsbrunner Kammerorchester das Publikum in die Welt des Barocks. Warum es für zwei Musiker besonderen Applaus gab.

Unter Leitung von Christoph Teichner begrüßte das Königsbrunner Kammerorchester in der Aula des Schulgebäudes an der Römerallee rund 150 Zuhörerinnen und Zuhörer. Stellvertretend für den erkrankten Ersten Vorsitzenden, Markus Memminger, eröffnete Konzertmeister Alan Büching den Abend, welcher sogleich mit Johann Sebastian Bachs Ouvertüre zur Jagdkantate „Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd“ mit einem feierlichen Auftakt begann. Durch den mächtigen Klang zweier Hörner konnte man sich die Jagdszenen des 1713 erstmals aufgeführten Stücks sehr lebhaft vorstellen.

Der musikalische Leiter und Dirigent Teichner führte mit musikgeschichtlichen Anekdoten durch das Programm und vermittelte auf unterhaltsame Weise Wissen, das selbst fachlich versiertem Publikum einige neue und interessante Einblicke gewährt haben dürfte. Man erfuhr, dass Johann Sebastian Bach 1718 nach Berlin reiste, um für seinen Auftraggeber am Köthener Hof ein neues Cembalo zu kaufen. Dort machte er Bekanntschaft mit dem Markgrafen von Brandenburg und schrieb für ihn sechs Konzerte, die heute zur musikalischen Weltliteratur gehören: die Brandenburgischen Konzerte. Nur dürften sie damals in Berlin nie aufgeführt worden sein, da die Hofkapelle des Markgrafen nur über sechs Musiker verfügte.

Verschiedene Klangerlebnisse verzückten Publikum in Königsbrunn

Da das Königsbrunner Kammerorchester mit einem größeren Ensemble aufwarten kann, bot es neben dem 1. Satz aus dem 3. Brandenburgischen Konzert „Ich liebe den Höchsten mit ganzem Gemüthe“ auch alle drei Sätze des 4. Brandenburgischen Konzerts in G-Dur dar. Neben Bach war auch Georg Philipp Telemann ein großartiger zeitgenössischer Komponist, was mit dem Concerto F-Dur in vier Sätzen demonstriert wurde: der Ouvertüre, der schnellen Bourrée, der langsamen Loure und zuletzt der lebhaften Gigue - jeder Satz für sich war ein Klangerlebnis. Aufgelockert wurden die Orchesterwerke durch drei Arien, ausdrucksvoll vorgetragen von Elisabeth Lottner. Passend zur einsetzenden Dämmerung stimmte die Arie „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“ aus einer Bachkantate melancholisch.

Für eine besondere Erwähnung sorgte zum Schluss die Hilfsbereitschaft zweier Musiker aus dem Publikum, die kurzfristig für erkrankte Orchestermitglieder einsprangen. Ihnen galt ein besonderer Applaus, bevor das Orchester schließlich nach einer kurzen Zugabe mit großem und verdientem Beifall von der Zuhörerschaft verabschiedet wurde. „Ich bin jetzt gerade ganz zufrieden“, äußerte sich Dirigent Teichner nach dem Konzert, sichtlich stolz über die Leistung seines Orchesters. Im Sommer, so Teichner, sei wieder ein Open-Air geplant, in dem anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Königsbrunner Kammerorchesters ein buntes Serenadenprogramm als Best-of präsentiert werden soll.