Königsbrunn

vor 17 Min.

STAC-Festival holt mehr als 300 Besucher ins Matrix

MitGift heizten am Samstag auf der Bühne im Matrix ein.

Plus Elf regionale Bands und ihre Fans genossen beim STAC-Festival in Königsbrunn ein lang vermisstes Gefühl. So waren die Reaktionen nach zwei Tagen.

Von Helga Mohm

Weit mehr als 300 Konzertbesucher ließen sich zwei Tage auf dem STAC-Festival im Königsbrunner Matrix von den musikalischen Leckerbissen der elf regionalen Bands mitreißen und saugten die entspannte Festivalstimmung regelrecht auf. "Endlich wieder live Musik erleben, feiern, abrocken, Freunde treffen, chillen und tanzen", war durchweg der Tenor des Publikums.

