Königsbrunn

vor 21 Min.

Start der Linie 3 in Königsbrunn: Was Sie zur Straßenbahn wissen müssen

Seit fast 50 Jahren wurde die Trasse durch die Wohngebiete in Königsbrunn freigehalten. 1973 war sie erstmals in einem Bebauungsplan eingezeichnet.

Plus Am Sonntag startet die Linie 3 in Königsbrunn. Beinahe wäre das jedoch mit Schienenersatzverkehr passiert. Die Gründe und weitere spannende Fakten zum Verkehrsprojekt.

Von Adrian Bauer

Ganz ohne Schrecksekunden geht eine Großbaustelle wie die Linie 3 nie ab. Doch als zuletzt die Meldung über einen Oberleitungsschaden an der Guldenstraße im Rathaus einging, mussten die Verantwortlichen erst einmal schlucken: Sollte der Anschluss Königsbrunns ans Straßenbahnnetz am Sonntag, 12. Dezember, etwa gleich mit Schienenersatzverkehr beginnen? Bürgermeister Franz Feigl konnte dazu in der Stadtratssitzung am Dienstagabend zumindest Entwarnung geben: Die Techniker der Stadtwerke können den Schaden rechtzeitig beheben. Ein Kipplaster hatte bei Arbeiten an der Guldenstraße seine Ladefläche angehoben und war in den Kabeln hängen geblieben. So steht der ersten Fahrt am Sonntagmorgen nichts mehr entgegen. Wir haben noch weitere spannende Informationen zur Straßenbahn zusammengetragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen