TSV Königsbrunn Judo gratuliert neuen Meistern

Nach intensiver Vorbereitungszeit und zwischenzeitlich verletzungsbedingter Pause haben die beiden Judoka Wolfgang Schmied und Andreas Mayer vom TSV Königsbrunn am 7. Juli in Großhadern ihre Dan-Prüfungen (Schwarzgurt) bestanden.

Sowohl in Praxis als auch in Theorie überzeugten beide in einer beeindruckenden, fehlerfreien Vorstellung die Prüfungskommission.

W. Schmied ist nun Träger des 3. Dan-Grades und A. Mayer des 1. Dan, dem sogenannten Meistergrad.

Die Judo-Abteilung ist auf diesen Erfolg der beiden sehr stolz. (Simone Fischer)