Unfall im Berufsverkehr: Stau auf der B17

Ein Verkehrsunfall sorgte am Freitagnachmittag für kurze Staus auf der B17 bei Königsbrunn.

Ein Unfall sorgte am Freitagnachmittag für Verkehrsbehinderungen auf der B17 auf Höhe der Königsbrunner Anschlussstellen. Laut der zuständigen Autobahnpolizei Gersthofen waren zwei Fahrzeuge auf Höhe der Arena in Fahrtrichtung Augsburg beteiligt. Die genaue Ursache und der Schaden standen am Freitagnachmittag noch nicht fest. (AZ)