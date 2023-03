Unternehmer streitet sich mit Regierung von Schwaben um Corona-Hilfen

Stefan Niederkron ist als Makler Stress gewohnt. Doch seine Erlebnisse mit staatlichen Stellen in Zusammenhang mit Corona-Hilfen haben ihn an Grenzen gebracht.

Stefan Niederkron hat sich in den vergangenen Monaten viel geärgert: Nicht nur, dass dem Makler aus Königsbrunn die Probleme der Immobilienbranche zu schaffen machen, die Förderprogramme, die seinem Unternehmen über die Corona-Zeit helfen sollen, brachten ihm Rechtsstreitigkeiten, ein Ermittlungsverfahren und eine Durchsuchungsaktion in seinem Haus und seiner Wohnung ein. Die strafrechtlichen Vorwürfe haben sich mittlerweile zerschlagen. Auf mehr als 3000 Euro von der Regierung von Schwaben und die Rückgabe von beschlagnahmten Akten wartet er weiterhin.

Den ersten Rechtsstreit hatte er mit der Regierung von Schwaben. Die lehnte seinen Antrag auf Corona-Soforthilfen ab, weil seine Firma angeblich zahlungsunfähig war. Das stimmte aber nicht, sagt Niederkron: "Meine damalige Steuerberaterin hatte Unterlagen zu spät abgegeben." Durch die Corona-Beschränkungen dauerten viele Abläufe bei den Verkäufen länger als normal und Treffen mit Kaufinteressenten waren schwieriger. Doch von wirtschaftlichen Problemen könne keine Rede sein. Seine Firma bestehe seit Jahrzehnten und es gehe ihr trotz der schwierigen Situation der vergangenen Jahre gut. Deshalb legte er gegen den Bescheid der Regierung von Schwaben auch Beschwerde ein, was in einem Verfahren vor dem Augsburger Verwaltungsgericht mündete.

Vor Gericht bekam der Makler aus Königsbrunn im Januar 2022 Recht

In der Verhandlung im Januar 2022 konnte er das auch belegen. Der Richter stellte fest, dass es keinen Grund gebe, warum er keine Corona-Soforthilfe bekommen sollte. Weil kurz nach dem Antrag ein größerer Verkauf zustande gekommen war, durfte es aber auch nicht der Maximalbetrag sein. So schloss Niederkron mit der Regierung von Schwaben einen Vergleich, der ihm ein Anrecht auf 3364,08 Euro Soforthilfe zuspricht.

Gesehen von diesem Geld hat der Immobilienmakler bis heute nichts. Stattdessen bekam er unverhofften Ärger mit der Polizei wegen des Geldes aus zwei weiteren Corona-Hilfspaketen. Am 10. März 2022 klingelten Niederkron frühmorgens plötzlich sechs Beamte aus dem Bett, hielten ihm einen richterlichen Beschluss unter die Nase, durchsuchten Wohnung und Geschäftsräume und beschlagnahmten Smartphone und zahlreiche Steuerakten. Er muss rund 14.000 Euro, die er aus zwei Hilfsprogrammen erhalten hat, sofort auf ein Treuhand-Konto überweisen. Tue er das nicht, drohe ihm Haft, sagen die Polizisten. Der Vorwurf: Er soll sich unberechtigt die Hilfsgelder gesichert haben, strafbar als Subventionsbetrug.

Staatsanwaltschaft Augsburg spricht von Glücksrittern bei Corona-Hilfen

Angestoßen wurde die Durchsuchungsaktion durch die Staatsanwaltschaft Augsburg. Dort ging eine Meldung mit einem Geldwäsche-Verdacht ein. Während der Corona-Jahre hatte die Bankenaufsicht Bafin die Geldhäuser dazu angehalten, bei Corona-Hilfen genau hinzuschauen. Die erste Welle der Unterstützungsprogramme habe zahlreiche Glücksritter auf den Plan gerufen, sagt Oberstaatsanwalt Achim von Engel, der die zuständige Abteilung bei der Staatsanwaltschaft Augsburg leitet: "Es war bemerkenswert, wie oft Corona-Soforthilfen für völlig frei erfundene Firmen beantragt wurden." Dieses Phänomen ließ nach, weil die Anträge für die weiteren Hilfen von einem Steuerberater gestellt werden mussten.

2306 Ermittlungsverfahren hat es in Bayern wegen möglicher Betrügereien bei Corona-Hilfen gegeben, davon 363 im Regierungsbezirk Schwaben, teilt das bayerische Justizministerium auf Anfrage mit. Anklage erhoben war, Stand 1. November 2022, in 694 Fällen bayernweit. Die meisten Fälle seien durch Hinweise von Banken ins Rollen gekommen, sagt Oberstaatsanwalt von Engel. So auch im Fall von Stefan Niederkron.

Die Indizien reichten für einen begründeten Anfangsverdacht, ein Richter erlaubte die Hausdurchsuchung: "Das ist ein übliches Vorgehen. Bei einer Summe von 14.000 Euro steht bei einer Verurteilung immerhin eine Haftstrafe im Raum", sagt von Engel. Durchsuchungen zur Beweissicherung gebe es auch schon bei deutlich kleineren Schadenssummen. Das Ermittlungsverfahren wurde am 29. November größtenteils eingestellt, weil sich die Verdachtsmomente nicht erhärtet haben. Stefan Niederkron hat die Hilfen nicht unrechtmäßig beantragt.

Regierung will erst im Februar vom eingestellten Verfahren erfahren haben

Niederkron ist erleichtert, dass sein Name reingewaschen wurde. Auf der anderen Seite ärgert er sich, dass sich die Behörden bei der Rückabwicklung der Aktion viel Zeit lassen. Die beschlagnahmten Akten habe sein Anwalt bereits nach der Einstellung des Verfahrens zurückgefordert, sagt er. Bei der Staatsanwaltschaft weiß man davon nichts, zeigt sich aber gesprächsbereit. Noch länger wartet Niederkron auf die ihm zustehenden 3364 Euro Soforthilfe. Die Regierung von Schwaben hatte Ende Mai 2022 den im Januar geschlossenen Vergleich mit Verweis auf das Ermittlungsverfahren auf Eis gelegt. Als die Ermittlungen eingestellt waren habe es geheißen, nun seien die Fördertöpfe leer, sagt Niederkron: Man müsse erst klären, woher man das Geld nehmen dürfe. Mehrere Schreiben an die Regierung blieben seitdem unbeantwortet.

Auf eine Auskunft wartet Niederkron immer noch. Gegenüber unserer Redaktion sagte ein Sprecher der Regierung von Schwaben, man habe erst im Februar 2023 von der Einstellung des Verfahrens erfahren und die Gelder sofort beantragt. Die Auszahlung solle Anfang April über die Bühne gehen. Daran glaubt Niederkron aber erst, wenn die Summe auf seinem Konto ist.