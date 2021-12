Vandalismus: Unbekannte reißen in Königsbrunn junge Bäume um

Vier neu gepflanzte Bäume wurden an Heiligabend im Königsbrunner Rosenpark mutwillig beschädigt.

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten an Heiligabend in der Zeit von 16.30 bis 22 Uhr vier frisch gepflanzte Bäume im Rosenpark. Die etwa zwei Meter hohen Bäume wurden in der Parkanlage nahe der Asternstraße mutwillig umgerissen.

Paten für die Bäume

Der Schaden an den im Rahmen der Königsbrunner Baumpatenschaft gepflanzten Bäumen wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden.

