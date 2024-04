Königsbrunn/Waldberg

Letzte Proben für die "Magic Musical Moments" in der Eisarena in Königsbrunn

Von Anja Fischer

Musical-Melodien mit Blasmusik, Gesang und Tanz sind am Sonntag, 28. April, in der Eisarena in Königsbrunn zu sehen. Bis zum großen Auftritt gibt es noch einiges zu tun.

Es geht jetzt um den Feinschliff für die über neunzig Musiker, die sich in der Aula der Königsbrunner Grundschule Süd versammelt haben. Sie können es kaum erwarten, bis zum Auftritt für ihr großes Projekt „Magic Musical Moments“. Bis dahin müssen die Einsätze sitzen. Dirigent Wasyl Zakopets fordert das energisch ein, lässt manche Sequenzen auch mehrmals wiederholen. Es geht um den Feinschliff für das Blasorchester Königsbrunn und die Schwarzachtaler aus Waldberg, die sich dafür zusammengeschlossen haben. Heute sind zusätzlich die Tänzer bei der Probe in der Grundschule mit dabei. 21 „Große“ und zwölf Kinder haben Miriam Bischof und Lisa Kindler in den vergangenen Wochen trainiert. Sie werden mit den Musikern und zwei Chören gemeinsam auf der Bühne zu sehen sein. Aufführungsort ist die Eisarena in Königsbrunn, Termin ist Sonntag, 28. April. Dem Blasorchester Königsbrunn bleiben nur noch wenige Tage zum Proben Miriam Bischof ist langsam ein wenig aufgeregt. Es bleiben nur noch wenige Tage für die Proben. „Aber ich bin zufrieden. Alle kennen ihre Schritte und die erste Probe zur Live-Musik ist gut verlaufen.“ Das sei überhaupt das größte Problem. Vor allem für die Kinder, die teilweise erst seit einem Jahr in der Tanzgruppe sind, ist das Tanzen zur Live-Musik ungewohnt. Sie kennen sonst die Begleitung nur auf Band. „Wir sind ja keine Profitänzer“, macht Bischof deutlich. Die drei teilnehmenden Tanzgruppen gehören alle dem TSV Königsbrunn an. Das sind zum einen die „Sparks“, die Jazz-Dance-Gruppe, die Tanzgruppe „Lightning Stars“ und die Mädchengruppe der „Dance Girls“. Sie haben Auftritte zu den Musical-Stücken aus Flashdance, Grease und König der Löwen. Die passenden Schritte zu den Melodien zu finden, ist dabei nicht immer ganz einfach, wie Miriam Bischof beschreibt. „Wenn ich die Musik höre, fallen mir meistens gleich einige Bewegungen ein. Aber später muss ich dann die Lücken zu den einzelnen Teilen füllen.“ Dann gehen die Schritte an die Gruppen, werden dort eingeübt. „Damit dann nicht alle dasselbe machen, bringe ich in der Gruppe Leben in die Choreografie, indem zum Beispiel zwei Tänzer etwas anderes machen.“ Das Musical-Projekt fordert alle Tänzer des TSV Königsbrunn heraus Dabei werde meist noch einiges geändert. „Im Wohnzimmer sieht das ja alles ganz anders aus als in der Gruppe“, sagt Bischof. Bei dem großen Musical-Projekt dabei zu sein, ist für alle Tänzer eine Herausforderung, begeistert sie aber auch. Dabei hört das Engagement bei den Proben nicht auf. Einige der Kostüme, die für die Tänze benötigt werden, sind selbst genäht. Das Ergebnis der Gemeinschaftsarbeit wird auf jeden Fall toll, glaubt Miriam Bischof. Jetzt gilt es, noch die letzten Fehler bis zum Auftritt auszumerzen. Dafür sind noch einige gemeinsame Proben angesetzt. Dann kann der Auftritt beim Happy Weekend des Eishockey-Vereins Königsbrunn kommen.

