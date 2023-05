Was das Lech-Wertach-Orchester heuer plant

Das Jugendorchester aus Königsbrunn unter Leitung von Wolfgang Scherer gibt in den kommenden Monaten verschiedene Konzerte in der Region.

Seit 2013 bietet das Lech-Wertach-Orchester allen talentierten Jugendlichen ab 14 Jahren die Möglichkeit, mit hervorragenden jungen Musikerinnen und Musikern, Sängerinnen und Sängern aus der Region sowie darüber hinaus zu musizieren. Das musikalische Genre des Jugendorchesters bewegt sich zwischen Barock-, Klassik-, Film- und Popmusik. Das Orchester ist Teil des Vereins zur Förderung junger Talente im Begegnungsland Lech-Wertach.

Auf dem Programm stehen unter der Leitung von Wolfgang Scherer jährliche Konzertreisen – zum Beispiel auf die Insel Rab, nach Köln, Hamburg oder Berlin. Heuer geht es vom 30. September bis 3. Oktober nach Kassel. Geplant sind außerdem Konzerte in der Wieskirche, Umrahmungen bei Empfängen der Bayerischen Staatsregierung und der Regierung von Schwaben sowie des Landkreises Augsburg. Geprobt wird etwa viermal jährlich vor Konzerten in Großaitingen beziehungsweise im Informationspavillon 955 in Königsbrunn.

Konzertprogramm des Lech-Wertach-Orchesters

Am 21. Juli, um 19.30 Uhr, gestaltet das Orchester in Klosterlechfeld ein Open-Air-Konzert "Sommermelodien – Movie Classics" vor der Kulisse der Klosterkirche Maria Hilf. "Can't Fight the Moonlight", "Morgens um Sieben (ist die Welt noch in Ordnung)", die "Forrest Gump"-Suite, "Over the Rainbow" und "Fluch der Karibik" sind nur einige der Titel, die bei der Soiree erklingen. Karten gibt es ab 3. Juli bei der Gemeinde Klosterlechfeld, Telefon 08232/2343. Die festliche Gestaltung der hl. Messe in der Wieskirche mit Postludiumkonzert übernimmt das Kammerorchester am 27. August um 11 Uhr. Am 10. Dezember, um 17 Uhr, findet im Parktheater Augsburg das Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen des Orchesters statt. Karten sind im Kurhaus-Parktheater unter Telefon 0821/9062222 erhältlich.

Probevorspiel im Juni in Großaitingen

Wer Teil des Orchesters werden möchte, hat am Freitag, 23. Juni, die Gelegenheit dazu. Um 17 Uhr lädt der Verein zur Förderung junger Talente im Begegnungsland Lech-Wertach e. V. zu einem Probevorspiel im Gemeindesaal Großaitingen, Reinhartshofer Straße 58, ein. Bewerben können sich sowohl Spielerinnen und Spieler von Streich- und Blasinstrumenten, Pop- und Musicalsängerinnen und -sänger. Akustik-, E-Gitarre und E-Bass sowie Schlagzeug sind ebenfalls willkommen. Anmeldungen zum Vorspiel sind bei der Geschäftsstelle des Vereins unter Telefon 08231/606-200 bis zum 20. Juni möglich. (AZ)