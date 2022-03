Gründerin muss aufhören – wie geht es mit den Stadtgärten in Königsbrunn weiter?

Plus Mit "Königsbrunn - Mein Garten" hat Sunyela Roider ein Permakulturprojekt angestoßen. Jetzt kann sie die Arbeit nicht fortsetzen. Einige Beete werden aufgelöst.

Schauen, genießen und im Idealfall mitgarteln - das sollte das Permakulturprojekt "Königsbrunn - Mein Garten" bei den Bürgerinnen und Bürgern auslösen. Insgesamt vier Pflanzfelder hat Sunyela Roider mithilfe einiger helfender Hände seit 2017 im Bereich des Zentrums angelegt und bewirtschaftet. Doch aus gesundheitlichen Gründen kann die Gründerin ihr Projekt nun nicht mehr fortsetzen. Aus ihrem Wunsch, die Stadt möge die Beete übernehmen, wird allerdings nichts. Das hat der Hauptausschuss des Stadtrates nun einstimmig entschieden.