Rührende Luftballon-Botschaft: Franzi war die himmlische Absenderin

Die Absenderin der "himmlischen Botschaft" an den dreijährigen Liam aus Königsbrunn ist gefunden. Nun fand ein Treffen in Zusmarshausen statt.

Am Anfang stand eine Ballonhülle in Form einer Drei mit einem kleinen Brief daran. Absender dieses Ballons war der dreijährige Liam aus Königsbrunn. Zu seinem Geburtstag ließ er mit seinen Eltern diesen steigen, daran ein Brief an seine gestorbenen Großeltern. "Wir haben nie mit einer Antwort gerechnet", erinnert sich Mutter Simone später. Doch genau dies ist passiert.

In diesem Umschlag steckte die "himmlische Botschaft" an den kleinen Liam. Foto: Privat

Die Königsbrunnerin erhielt einen Brief ohne Absender, aber mit einem liebevoll gemalten Engel auf dem Umschlag, der Luftballon-Karte von Liam und einer Botschaft für den Dreijährigen. Die drei Großeltern gratulieren Liam zum Geburtstag und sagen, wie sehr er ihnen fehlt: "Aber bitte vergiss nie: Wir sind immer bei dir und passen von hier oben auf dich auf."

Liam bekommt eine Antwort auf seine Luftballon-Botschaft

Nun steht Mutter Simone in Zusmarshausen. Denn sie trifft den Menschen, der geantwortet hat. Nach der Nachricht von der unbekannten Person hat die Mutter in den sozialen Netzwerken zur Suche nach dem Verfasser der Antwort aufgerufen. Viele haben sie dabei unterstützt, auch Radio Schwaben. Der Regionalsender ist fündig geworden und hat ein Treffen der beiden organisiert. Das sollte nahe dem Fundort des Ballons stattfinden, in Zusmarshausen. Dort steht nun Simone, wirkt ein wenig nervös, angespannt. "Ich hab ganz weiche Knie", gibt sie zu.

Es dauert noch ein paar Minuten, dann kommt der große Moment. Franzi - der Engel - kommt. Beide umarmen sich, Tränen kullern. "Ich möchte dir von Herzen danken, vor allem Liam hat sich sehr gefreut. Ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die auf einen solchen Brief geantwortet hätten", bedankt sich Simone unter Tränen bei Franzi.

Die konnte den Trubel anfangs gar nicht so recht fassen. "Wir finden immer wieder Ballons und antworten dann darauf", erklärt sie. So wie auch diesmal. "Die Nachricht an dem Ballon war so süß. Zu seinem Geburtstag an seine gestorbenen Großeltern zu denken, da musste geantwortet werden", erinnert sich Franzi. Sie hat sogar den Ballon zum Treffen mitgebracht und ihn Simone als weiteres Erinnerungsstück mitgegeben. Die beiden haben sich noch lange unterhalten und viel gelacht. Manchmal sind Engel wohl näher, als man denkt.

