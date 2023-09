Werden kommunale Dächer in Königsbrunn mit Solaranlagen ausgestattet?

Plus Beim Ausbau von Photovoltaikanlagen fällt den Städten und Gemeinden eine Vorbildfunktion zu. Was macht Königsbrunn?

Dass eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Gebäudes dazu beitragen kann, den Strompreis zu senken, ist unstrittig. Die Einsparung an Stromkosten ist dabei umso höher, je mehr des erzeugten Stroms direkt verbraucht wird, ohne ihn ins öffentliche Netz einzuspeisen. Das gilt für private Haushalte genauso wie für öffentliche Gebäude. Aus diesem Grund hat die Stadt Königsbrunn jetzt die Dächer, die in ihrem Besitz sind, auf Photovoltaik-Tauglichkeit prüfen lassen.

Es geht um insgesamt 14 Objekte im Stadtgebiet, darunter Rathaus, Schulgebäude, Sporteinrichtungen und Kindergärten. Das wenig überraschende Ergebnis: Alle Dächer wären geeignet. Zu diesem Resultat kam die mit der Untersuchung beauftragte Spezialfirma für Photovoltaik-Lösungen. Daraufhin waren die Möglichkeiten zur Realisierung der Anlagen Thema im Stadtrat.