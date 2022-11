Bei der Windkraft müssen die Bürger im Kreis Augsburg mitreden können

Plus Die Menschen scheinen beim Thema Windkraft nicht mehr eine so ablehnende Haltung zu haben wir vor einigen Jahren. Woran das liegen könnte.

In immer mehr Orten finden Versammlungen statt, auf denen über das Thema Windräder diskutiert wird. Mal ist es eine Partei wie jetzt in Reinhartshausen, mal eine Initiative und mal die Kommune, doch der Ablauf ist meist ähnlich: Die Bürgerinnen und Bürger hören sich an, was geplant ist und wie sie sich daran beteiligen können, und die ablehnenden Stimmen halten sich in Grenzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen