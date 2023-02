Die Deutsche Post darf sich nicht wundern

Wenn "ich muss mal schnell etwas zur Post bringen" zu einem 30-minütigen Ausflug mit dem Auto wird: Diese Situation könnte sich irgendwo im Augsburger Land abspielen.

Ich bring´mal schnell etwas zur Post: In der Stadt ist das im Normalfall rasch passiert, da sich die nächste Postfiliale meist gleich um die Ecke befindet. Wenn die Erledigung aber zu einem 30-minütigen Ausflug mit dem Auto wird, spielt sich die Situation höchstwahrscheinlich im ländlichen Gebiet ab. Hier besetzt die Deutsche Post bundesweit zu wenige Standorte, wie die Bundesnetzagentur herausfand.

Auch die Partner-Betriebe müssen Personal stellen

Auf Nachfrage klaffe im Augsburger Land keine solche Lücke in der Versorgung. Glück gehabt? Jein. Tatsächlich zeigen sich in der Region teils große Unterschiede. Manche Orte haben gleich mehrere Poststellen und Paketshops, zum Beispiel Meitingen. Was dabei auffällt: Sie werden in den meisten Fällen vom örtlichen Einzelhandel betrieben. Der Deutschen Post fehlen nämlich passende Räumlichkeiten, genauso wie Mitarbeiter, um eigene Filialen zu installieren. Und die Partner-Betriebe? Die brauchen ebenfalls Personal, um Pakete anzunehmen, Namen zu überprüfen oder Etiketten zu scannen.

Bernhard Christi hätte für den DHL-Paketshop im Lützelburger Dorfladen eine zusätzliche Kraft am Nachmittag einstellen müssen. Und er verriet, dass seine Mitarbeiterinnen regelrecht Angst vor dem Weihnachtsgeschäft hatten. Schweren Herzens musste er den DHL-Betrieb also wieder einstellen. Bei niedriger Gewinnbeteiligung und mangelhaften Arbeitsmaterialien dürfte das niemanden wundern. Auch die Deutsche Post nicht.

