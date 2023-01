Ist das Bergrennen in Mickhausen noch zeitgemäß?

Ist in Zeiten des Klimawandels und der Energiekrise eine Veranstaltung wie das Bergrennen in Mickhausen noch sinnvoll? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten.

Das Bergrennen steht vor einer ungewissen Zukunft - wieder einmal. Ein Blick ins Archiv zeigt, dass die Traditionsveranstaltung eine lange Pause einlegen musste, weil die Behördenauflagen immer strenger wurden. Und immer wieder mal stand das Bergrennen vor dem Aus, weil sich im Organisationsteam wichtige Menschen zurückgezogen haben.

So auch diesmal. Doch es ist nicht nur der Rückzug des Organisationsleiters Hinrich Groeneveld, der den Machern der Großveranstaltung Sorgen bereitet - auch im Umfeld haben viele aufgehört. So muss man wohl einen weiteren Partner ins Boot holen, um eine Veranstaltung in dieser Größenordnung zu stemmen.

Man ist ein wenig hin- und hergerissen, wenn es um die Zukunft des Bergrennens geht. Wer einmal vor Ort war, der spürt nicht nur die einzigartige Atmosphäre des Rennens auf der kurvenreichen Staudenstrecke, sondern auch, wie viel es den Menschen vor Ort bedeutet, die ihre Keller, Garagen und auch Kuhställe leer räumen, damit die Fahrer und Rennautos einen Platz finden. Andererseits ist die Frage durchaus berechtigt, ob eine Rennveranstaltung in Zeiten des Klimawandels und der Energiekrise noch zeitgemäß ist.

