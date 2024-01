Das Buch einer Boomerin und die Lieder ihrer Generation

Kultur in Graben startet mit "Song &Book" das Programm im neuen Jahr. Was alles geboten sein wird.

Literatur und Musik gibt es für die Gäste am Sonntagabend im Grabener Kulturzentrum: Mit der achten Ausgabe der beliebten Veranstaltung „Song & Book“ starten die Initiatoren von Kulturpur Lechfeld in das erste Kulturhalbjahr 2024.

Auch dieses Mal hat die Literatur-Jury um Sabine Biedermann, Andreas Scharf und Vorleserin Anna Biedermann ein Buch ausgewählt, das „persönlich geprüft“, also gelesen, und in die „Liste der persönlichen Top 25“, so Andreas Scharf, aufgenommen wurde.

Schneeflocken wie Feuer

Mit „Schneeflocken wie Feuer“ trifft die Buchwahl den Nerv der Zeit, denn es geht um die Erfahrungen einer Frau, die der Boomergeneration zuzurechnen ist, eine Generation, die sich von der "Gen Z", also die von 1997 bis 2012 Geborenen, einiges an Vorwürfen anhören muss, so das Magazin „Stern“. Zudem wird in diesem Jahr 2024 der geburtenstärkste Boomer-Jahrgang 60 Jahre alt.

Es handelt sich um einen autobiografischen Roman

Erst mit achtzig Jahren hat Autorin Elfi Conrad diesen autobiografischen Roman geschrieben. Die Erinnerungen der 17 Jahre alten Protagonistin Dora führen in die beginnenden 1960er-Jahre, in ein Deutschland, in dem Ressentiments und Vorurteile aus der Nazizeit noch spürbar sind ebenso wie der Mief und die Enge der deutschen Wohnzimmer. Das Buch ist eine Zeitreise zurück in die Kindheit und Jugend der Babyboomer und „eine große Analyse, woher wir kommen, was wir hinter uns gelassen haben. Eine hinreißende Prosa“, so der Literaturkritiker Denis Scheck. „Mit diesem Roman kann man sich in die damalige Zeit einfühlen und das würdigen und preisen, was wir in den vergangenen sechzig Jahren erreicht haben.“

Darauf und auf ein Wiederhören der Band Momentensammler in Rockbesetzung darf das Publikum gespannt sein.

Song & Book findet am Sonntag, 14. Januar, ab 19 Uhr im Kulturzentrum Graben statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro. Karten gibt es im Kulturbüro im Rathaus Graben, telefonisch unter 08232 / 9621-32, per Mail sabine.biedermann@graben.de oder an der Abendkasse.