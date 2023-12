44-jähriger Mann fährt ohne Führerschein

Zudem vermutet die Polizei, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Das erwartet den Fahrer nun.

Ein 44 Jahre alter Mann ist ohne Führerschein gefahren, wie die Polizei am Sonntag gegen 2.15 Uhr nachts bei einer Verkehrskontrolle in der Landsberger Straße in Lagerlechfeld feststellte. Dabei stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch sowie körperliche Ausfallerscheinungen fest, die auf den Konsum von Drogen hinweisen, berichtet die Polizeiinspektion Schwabmünchen.

Da der Mann sich diesbezüglich zu keinen Tests bereit erklärte, ordneten die Polizisten die Durchführung einer Blutentnahme an. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)